Таллин, , 17:30 — REGNUM С 26 октября по 9 ноября в Эстонии Великобритания проведёт ротацию своего воинского контингента, а на дорогах страны и в воздухе ожидается настоящий наплыв военной техники, которой жителей Эстонии заранее попросили не пугаться, пишет портал эстонского общественного вещателя ERR.

Издание отмечает, что ротация будет проходить в форме военных учений, когда по легенде одну часть войск необходимо быстро вывести, а другую, наоборот, ввести. Всего таким образом за короткий срок произойдёт смена 800 солдат и 2 тыс. военной техники.

При этом контингенты из других стран, в том числе и армия Эстония, будут играть роль прикрытия уходящих и вновь входящих сил Великобритании.