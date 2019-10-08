Таллин, , 17:30 — REGNUM Поток желающих посетить Санкт-Петербург или Ленобласть по бесплатным электронным визам только за первую неделю нововведения вырос на 10%, свидетельствуют данные крупнейшего пассажирского перевозчика, компании Lux Express, сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR. Увеличения пассажиропотока в компании связывают именно с введением бесплатных электронных виз.

Перевозчик также предупредил желающих граждан Эстонии о возможном отказе в бесплатной визе из-за ошибочного заполнения анкеты на специальном сайте МИД РФ. Причиной отказов стали эстонские буквы в именах и фамилиях заявителей. Например, «ä», «ö» или «š». «В паспорте под фотографией есть специальная так называемая машиночитаемая строка. Имя в ходатайство надо вписать так, как там указано», — поясняет член правления Lux Express Райт Реммель.

За первую неделю работы новой системы, пишет издание, подано свыше 6 тыс. заявок на получение виз. В основном от граждан Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане стран Прибалтики и ещё 51 государства с 1 октября смогут начать оформлять бесплатные электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти. Визу будут оформлять в течение 4 рабочих дней, они будут действовать 30 дней с момента получения, а находиться на территории РФ обладатели таких виз смогут не более 8 дней.

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