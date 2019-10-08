Москва, , 17:29 — REGNUM В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.

«Если серьезно, то сам факт подобного распоряжения — явный признак профнепригодности главкома ВКС. Воздушно-космические силы — это элита российской армии, самые высокотехнологичные войска, и командование должно заботиться о том, чтобы техника работала, а пилоты регулярно повышали свою квалификацию», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Он в целом иронично прокомментировал распоряжение.

«Нет сомнений, что теперь, когда кабинеты командиров избавятся от лишнего, наши самолеты будут летать в два раза дальше и тратить в два раза меньше горючего, наши ракеты смогут поразить белку в глаз, а пилоты будут круглосуточно в полной боеготовности!.. Командование военно-космических сил дало достойный ответ иностранным агрессорам!» — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главком ВКС Сергей Суровикин дал указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также цветы и картины, копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в Минобороны.