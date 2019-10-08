Киев, , 17:26 — REGNUM Сегодня, 8 октября, в Киеве открылась ХVІ международная специализированная выставка «Оружие и Безопасность — 2019». По данным министерства обороны Украины, в выставке принимают участие 372 участника, «в том числе 48 иностранных из 16 стран (США, Польша, Дания, Финляндия, Бельгия, Белоруссия, Австрия, Чехия, Турция, Германия, Италия, Латвия, Хорватия, Израиль, Китай, Казахстан)».

Украинскую экспозицию представляют 36 предприятий госконцерна «Укроборонпром», 23 предприятия «Лиги оборонных предприятий Украины», два предприятия Государственного космического агентства Украины, а также более 130 других государственных и частных предприятий как ОПК, так и смежных отраслей.

По данным «Укроборонпрома», «флагманом нынешней выставки от концерна является натурный образец ракетного комплекса «Нептун» в составе трех единиц: унифицированная пусковая машина, транспортно-заряжающая машина и подвижной командный пункт».

Также на стенде впервые представлены: радиолокационная станция 90К6Е от коммунального предприятия «Научно-производственный комплекс «Искра». Инфракрасная головка самонаведения от государственной акционерной холдинговой компании «Артем», оптико-прицельная станция ОПСН-И от госпредприятия «Изюмский приборостроительный завод», универсальная управляемая ракета ЖК-10 от ГП Луч.

Как сообщалось, РЛС 90К6Е — мобильный 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком, предназначенный для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

Инфракрасная головка самонаведения от ГАХК «Артем» предназначена для авиационных ракет типа «воздух-воздух», обеспечивает обнаружение, захват и автоматическое сопровождение теплоизлучающих воздушных (наземных) целей днем и ночью под всеми ракурсами, на фоне земной (водной) поверхности и при активном противодействии противника, а также формирование команд и сигналов, необходимых для пуска ракеты и управления для ее в цель.

Оптико-прицельная станция ОПСН-И оснащена мощной телевизионной и тепловизионной оптикой, лазерным каналом управления противотанковой ракеты и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение. Универсальная управляемая ракета ЖК-10 предназначена для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей, оснащенных динамической защитой, катеров, малогабаритных кораблей и воздушных маломаневренных целей.