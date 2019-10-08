Таллин, , 17:21 — REGNUM Из-за прекращения вещания Таллинского ТВ мэрия столицы Эстонии выделила 600 тыс. евро, которые пойдут на расторжение договоров и иные потери из-за прекращения деятельности, сообщает сегодня, 8 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Для покрытия убытков взят краткосрочный кредит по 2,5% годовых. Из 30 сотрудников телеканала уволена половина, а оставшиеся будут работать над телевизионными продуктами в качестве сотрудников продюсерского центра при мэрии Таллина. Столичное ТВ прекратило вещание с 1 октября, причиной названы низкие рейтинги телеканала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, освободившейся в результате закрытия Таллинского ТВ ежегодный бюджет в размере 2 млн евро, по утверждению градоначальника эстонской столицы Михаила Кылварта, будет отправлен на социальные нужды.

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