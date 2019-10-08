8 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Новруз Мамедов практически не выезжал в регионы, не посещал крупные хозяйственные объекты. И вообще не оставлял впечатления крепкого хозяйственника. Даже совещания по итогам реализации государственных программ по социально-экономическому развитию Баку и регионов всегда вел сам президент. А ведь в Азербайджане должность премьер-министра не политическая, обязанности по контролю и реализации социально-экономических проектов возложены на главу правительства.

Мира Гасанова, , 17:19 — REGNUM



Новруз Мамедов Иван Шилов © ИА REGNUM

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана по представлению президента Азербайджана Ильхама Алиева утвердил на должность премьер-министра 63-летнего помощника главы государства по экономическим вопросам Али Асадова. Новый глава правительства — профессиональный экономист, выпускник Московского института народного хозяйства. Назначение его ожидалось еще после отставки в апреле 2018 года 83-летнего Артура Расизаде, который руководил правительством Азербайджана с 1996 года.

Однако выбор главы государства пал на 72-летнего заведующего отделом аппарата президента Азербайджана Новруза Мамедова, педагога по образованию, который и был призван осуществлять объявленные главой государства реформы в социально-экономической сфере. Тогда же в кабинет министров пришли молодые министры-новаторы: 41-летний Инам Керимов, реализовавший антикоррупционный проект президента «АСАН-хидмет», был назначен министром сельского хозяйства; 39-летнему Фуаду Мурадову поручили работу с азербайджанской диаспорой; 38-летний Сахиль Бабаев стал министром труда и соцзащиты, ему доверили реализацию новых социальных программ. А до того, еще в 2017 году, президент обновил руководство министерств по налогам, связи и высоких технологий и энергетики, назначив на эти ключевые посты молодых реформаторов. То есть Мамедову досталось компетентное правительство, которое было призвано осуществлять инициированные Алиевым революционные реформы в стране, развивать ненефтяной сектор и реализовывать социальные проекты.

Сахиль Бабаев Ulviqiyasli

Но даже рядовому обывателю было ясно — премьер не справляется с возложенными на него задачами, о его деятельности в основном можно было судить по протокольным встречам с иностранными гостями, участию в международных мероприятиях. Мамедов практически не выезжал в регионы, не посещал крупные хозяйственные объекты и вообще не оставлял впечатления крепкого хозяйственника. Даже совещания по итогам реализации государственных программ по социально-экономическому развитию Баку и регионов всегда вел сам президент. А ведь в Азербайджане должность премьер-министра не политическая, обязанности по контролю и реализации социально-экономических проектов возложены на главу правительства. Так что же произошло на самом деле? Согласно официальной версии, об отставке попросил сам Мамедов, хотя причина, по которой он обратился к президенту, не указывается. Складывается ощущение, что президенту пришлось принять волевое решение в условиях формирования новой геоэкономической структуры региона, когда Азербайджан становится ключевым игроком в реализации крупных коммуникационных и энергетических проектов в направлениях Восток-Запад и Север-Юг.

А может и не стоит строить конспирологические версии в отсутствие официальных заявлений о причинах смены руководства правительства, искать черную кошку там, где ее нет. Ведь, как говорит известный бакинский экономический эксперт Натик Джафарли, в Азербайджане существует такая система управления, когда премьер всегда находился в тени, поскольку основные полномочия сосредоточены в руках самого главы государства: все ключевые решения принимает президент, он созывает заседания кабинета министров, заслушивает министров, они напрямую подотчетны ему. Так было и до назначения Мамедова, который просто продолжил сложившиеся традиции. Поэтому новый премьер тоже не выступил с программным заявлением, не поделился с общественностью своими планами и видением решения проблем. «После трех подряд изменений Конституции и повышения полномочий президента кабинет министров и сама должность премьера превратились в атавизм, они не нужны, Азербайджану необходимы новые конституционные реформы с поручением полномочий премьера вице-президенту. Это естественно проистекает из принятых ранее поправок в Конституцию по введению института вице-президентства», — пояснил эксперт.

Напомним, что должности вице-президентов Азербайджана были учреждены серией поправок в Конституцию, принятых на конституционном референдуме 26 сентября 2016 года. Тогда была использована формулировка «для формирования эффективного и гибкого механизма государственного управления, укрепления вертикали исполнительной власти и исполнительской дисциплины», что означало признание факта: институт кабинета министров не справляется с этими задачами. Да и вообще, в президентских республиках с такими высокими полномочиями, как в Азербайджане, институт кабинета министров и не нужен, говорит Джафарли. Он привел в пример соседнюю Турцию, где после проведения референдума по изменению Конституции и перехода к президентской форме правления были упразднены кабинет министров и пост премьера, министров теперь назначает президент и они напрямую подотчетны главе государства. Эксперт констатирует:

«Назначение профессионального экономиста на должность премьера говорило бы о чем-то, если бы у премьера были какие-то полномочия для принятия решений. Но ввиду того, что у нас кабинет министров, как исполнительный орган, не участвует в управлении страной, причем, как не парадоксально, некоторые министры намного сильные и значимые фигуры, чем премьер и весь кабмин, можно констатировать — назрели институциональные реформы, при такой сильной вертикали президентской власти кабинет министров абсолютно ненужный орган».

Тут к месту вспомнить о единственном решении, которое принял за полтора года пребывания Мамедов — запрете сбора в лесах фруктов и ягод, — и которое было отменено буквально через день по поручению президента. Вот чем запомнился народу теперь уже бывший премьер.