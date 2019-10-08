Киев, 8 октября 2019, 17:16 — REGNUM Киев увеличил финансирование министерства обороны Украины в проекте бюджета на 2020 год по сравнению с текущим годом. Об этом 8 октября в Киеве во время открытии международной специализированной выставки «Оружие и безопасность — 2019» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Он сообщил, что минобороны планирует увеличить количество новой техники на вооружении ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год на сектор безопасности и обороны заложено 245,7918 млрд грн или $9,887 млрд (5,4% ВВП). Это на $1,3 млрд больше по сравнению с 2019 годом.
В частности, министерство обороны получит $4,125 млрд, министерство внутренних дел — $3,371 млрд, главное управление разведки министерства обороны Украины — $115 млн, Совет национальной безопасности и обороны Украины — $1,132 млрд, Cлужба безопасности Украины — $388 млн.