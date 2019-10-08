Киев, , 17:16 — REGNUM Киев увеличил финансирование министерства обороны Украины в проекте бюджета на 2020 год по сравнению с текущим годом. Об этом 8 октября в Киеве во время открытии международной специализированной выставки «Оружие и безопасность — 2019» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Сейчас в средствах массовой информации распространяется информация о том, что сокращается бюджет финансирования министерства обороны. Это не так. Он увеличен», — сказал Загороднюк.

Он сообщил, что минобороны планирует увеличить количество новой техники на вооружении ВСУ.

«Тут есть много представителей нашего министерства. Мы обойдем каждый стенд, будем смотреть, потому что мы серьезно относимся к перевооружению. В вооруженных силах техника преимущественно устаревшая. Мы это знаем. Процент новой техники, который есть, нас не устраивает. Тут находятся те, кто поможет нам исправить эту ситуацию», — рассказал Загороднюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год на сектор безопасности и обороны заложено 245,7918 млрд грн или $9,887 млрд (5,4% ВВП). Это на $1,3 млрд больше по сравнению с 2019 годом.

В частности, министерство обороны получит $4,125 млрд, министерство внутренних дел — $3,371 млрд, главное управление разведки министерства обороны Украины — $115 млн, Совет национальной безопасности и обороны Украины — $1,132 млрд, Cлужба безопасности Украины — $388 млн.