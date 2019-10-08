Москва, , 17:15 — REGNUM Законопроект о блокировке пользователей тех e-mail сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму члены Совфеда Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Поправками в законодательство предлагается ввести понятие «организатор сервиса обмена сообщениями». Для нарушителей требований вводится ответственность в виде штрафа.

Одновременно корректируются нормы, касающиеся ограничения переписки. Сенаторы настаивают на полной блокировке пользователя, а не отдельных отправляемых им сообщений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект о дополнительной идентификации пользователей электронной почты. В Совфеде в целом следят за развитием российского сегмента интернета, аргументируя необходимость принятия норм защитой цифрового суверенитета и борьбой с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Нормы по идентификации пользователей e-mail ущемляют права — Левин