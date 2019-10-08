Хельсинки, , 17:14 — REGNUM В Финляндии завершается громкий процесс над двумя гражданами Эстонии, которых обвиняют в отмывании 135 млн евро, которые предназначались для строительства Онежского шоссе — трассы от финской общины Париккала до российского Петрозаводска, сообщает сегодня, 8 октября, портал эстонского вещателя ERR. Судебное производство началось ещё в 2014 году, а фигурирующие в деле 135 млн евро названы «крупнейшим в истории Финляндии отмыванием денег».

По версии обвинения, «в общей сложности 135 млн евро, которые предназначались для строительства скоростной трассы в Карелии, из банка поступали на счета финской фиктивной фирмы, а далее переводились на счета в общей сложности 250 фирм в 22 странах мира».

В деле обвиняемыми проходят два гражданина Эстонии — 44 и 70 лет — и один российский предприниматель. Обвиняемые свою вину не признали.