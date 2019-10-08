Копенгаген, , 17:11 — REGNUM Граждане Дании, имеющие на руках действующий паспорт, могут беспрепятственно пересекать границы 187 государств, не получая заранее визу. Это ставит датский паспорт на третью строчку среди самых «влиятельных паспортов» мира — об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Henley & Partners.

Рейтинг основан в том числе на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Лидерами рейтинга являются паспорта Сингапура и Японии: граждане этих государств могут беспрепятственно выезжать в 190 стран. На втором месте в списке стоят паспорта ФРГ, Республики Корея и Финляндии с доступом в 188 государств. С Данией третье место в рейтинге делят Италия и Люксембург.

На протяжении долгого времени датский паспорт занимал первую строчку рейтинга. Однако третье место в 2019 году все же является достижением, поскольку в 2018 паспорт Дании находился на четвертом месте.

Данное исследование также демонстрирует, что в мире есть еще 39 государств, куда датчане могут поехать лишь при наличии визы. Большая часть этих стран находится в Африке, однако это также относится к РФ, КНР и Индии.