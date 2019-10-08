Копенгаген, , 17:09 — REGNUM Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод выразил беспокойство по поводу безопасности мирного населения в северных районах Сирии на фоне вывода американских войск.

«Я крайне обеспокоен перспективой начала турецкой наступательной операции в северо-восточной части Сирии, которая может серьезно осложнить жизнь мирного населения на этих территориях и ослабить борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил глава датского ведомства — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Для США курдские силы на протяжении долгого времени являлись союзниками в борьбе и исламистами. В воскресенье 6 октября в Белом Доме заявили о решении вывести американские войска из северных районов Сирии, что вполне вероятно даст зеленый свет наступательной операции Турции в регионе.

«Вторжение турецких войск усложнит и без того непростую ситуацию. Однако правительство Дании признает легитимные интересы Турции в Сирии, в том числе заинтересованность в обеспечении безопасности вдоль границы. Мы также признаем Турцию в качестве одного из центральных игроков в сирийском конфликте», — заявил Йеппе Кофод.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что министерство иностранных дел Дании продолжает диалог с союзниками.