Таллин, , 17:06 — REGNUM В Йыхви, городе на северо-западе Эстонии, во время строительных работ обрушилась крыша автовокзала, пострадали двое рабочих, сообщает сегодня, 8 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Причина обрушения пока неизвестна, пострадавшим строителям помощь оказана на месте.

Как уточняет портал эстонского издания Postimees, обвалилась крыша нового автобусного терминала в Йыхви. По факту происшествия начато расследование. Возраст пострадавших — 47 и 53 года.