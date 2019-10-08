Копенгаген, , 17:07 — REGNUM Датские партии в Фолькетинге выразили свое беспокойство относительно вывода контингента США из северных районов Сирии поскольку этот шаг, согласно представителям партий, предоставит возможность Турции организовать наступление в населенными курдами районы.

В связи с этим по просьбе партий «Венстре», «Единого списка», социалистов и «Альтернативы» был в чрезвычайном порядке созван внешнеполитический комитет Фолькетинга. Его целью является призвать датское правительство вмешаться в дело посредством двусторонних контактов с США и в рамках взаимодействия в НАТО.

«В настоящее время ничего не останавливает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать военную операцию против курдских сил, которые являются нашими союзниками в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил представитель «Венстре» по внешнеполитическим вопросам Микаэль Оструп Йенсен — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Турция настаивает на создании пограничной зоны шириной в 30 километров, на территорию которой курдско-сирийские Отряды народной самообороны не будут иметь право находиться.

«Борьба с исламистами еще не закончена, и нам необходима помощь курдов», — добавил Оструп Йенсен.

Политик также выразил беспокойство относительно того, что турецкие вооруженные силы в рамках подписанного с США соглашения будут ответственны за пленных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители «Венстре» призвали министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода предложить Белому Дому пересмотреть этот договор с Турцией.