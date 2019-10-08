Копенгаген, , 17:04 — REGNUM Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе в преддверии встречи глав интеграционных ведомств стран ЕС в Люксембурге заявил, что Дания не будет участвовать во временном соглашении, согласно которому европейские страны примут у себя спасенных в Средиземном море мигрантов.

«Иными словами, мы не хотим присоединяться к Мальтийскому договору», — заявил глава датского ведомства.

На встрече в Люксембурге Тесфайе планирует рассказать о миграционной политике Дании, которая заключается в том, что датские власти намерены частично увеличить помощь тем странам, где сосредоточены большое количество беженцев, а также принять часть сирийских мигрантов по квотам ООН.

«Мы попросили ООН дать нам возможность принять беженцев не из самой Сирии, а из турецких лагерей», — добавил датский министр — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В конце сентября пять государств ЕС: Франция, ФРГ, Мальта, Италия и Финляндия заявили о подписании соглашения, по которому страны примут спасенных из Средиземного моря мигрантов.

«Я считаю, это лишь кратковременное решение. Это приведет к тому, что еще больше судов с беженцами будут прибывать к европейским портам», — заявил Тесфайе.

По словам министра, система автоматического распределения мигрантов, которая изложена в Мальтийском соглашении, лишь стимулирует еще больший поток беженцев в Европу.

Летом 2019 года датские власти заявили о том, что вновь присоединяются к программе ООН по принятию мигрантов по квотам. Дания не участвовала в программе несколько лет — при предыдущем правительстве.