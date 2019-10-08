Таллин, , 17:02 — REGNUM Осуждённый на пять лет тюремного заключения бывший сотрудник главной эстонской спецслужбы КаПо Владимир Куликов лишён ордена Орлиного креста, сообщает сегодня, 8 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Как отмечает прибалтийское агентство BNS, декрет о лишении награды подписала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а ходатайствовала в этом само КаПо.

Детали обвинения Куликова, пишет портал издания Postimees, по-прежнему не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Куликов был задержан в марте 2019 года. При этом обвинение не выявило признаков государственной измены осуждённого, в связи с чем осталось неясным, как именно Куликов занимался шпионажем в пользу России, если не является изменником. Во время службы в КАПО он был награждён орденом Орлиного креста и один раз был признан «сотрудником года». В 2012 году он уволился из органов по состоянию здоровья в связи с травмой, полученной при прохождении службы.

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