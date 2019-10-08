* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:03 — REGNUM Ряд источников сообщил, что специальный представитель Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад и члены делегации движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемой Муллой Гани Барадаром, провели переговоры и обсудили возможности возобновления мирных переговоров.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, на данный момент неясно, какими именно будут предварительные условия возобновления мирных переговоров между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане также провели переговоры 4 октября, в ходе которых обсуждалась судьба двух похищенных профессоров: американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Викса.

Переговоры между сторонами состоялись на территории Пакистана, куда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли для встречи с официальными лицами этого государства.