Киев, , 17:01 — REGNUM «Президент Украины Владимир Зеленский планирует построить стену на границе с Донбассом, если Кремль заблокирует процесс урегулирования конфликта в Донбассе». Об этом 8 октября в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, журналист Елена Яхно.

«На прошлой неделе была встреча с журналистами, там было 30 человек… Зеленский сказал следующее: «Если не будет прорыва по нормандскому формату, в течение года будет построена стена на линии разграничения». Я слышала это от коллег, которые там были», — рассказала Яхно.

Она считает, что Украине «смерти подобно» возвращение части Донбасса на условиях Кремля.

«Я отношусь к 6%, которые выступают за то, чтобы отгородиться, построить стену, чтобы отсечь эту территорию. Можно вернуть территорию, но потерять страну. Возвращать Донбасс в таком виде, в котором он сейчас, это смерти подобно для Украины», — добавила Яхно.

Эксперт призвала Киев предложить для жителей из отдельных регионов Донбасса программу по переезду на Украину.

«Очень жалко тех украинцев, которые оказались там в заложниках. Их небольшое количество, но они есть. Было бы хорошо, если бы государство предложило для тех, кто хочет переселиться в Украину, какую-то программу. Сейчас оттуда переехало много людей. Фактически креативного класса там не осталось. Там все порезано на металлолом, вывезены основные технологии», — добавила Яхно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США и другие страны к переговорам с Кремлем, если нормандский формат «не будет работать». По его словам, ближайшая встреча «нормандской четверки» пройдет без участия США.