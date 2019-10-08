Кабул, , 17:02 — REGNUM Официальные представители министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, уезд Бахарак провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) был полностью зачищен от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было уничтожено 89 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 67 получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор провинции Тахар Абдулхак Шафак подтвердил успешное проведение операции на территории уезда Бахарак и сообщил о продолжающихся боях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хваджа Гхар и вблизи столицы провинции города Талукан.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили информацию о столкновениях с правительственными войсками на территории провинции Тахар.