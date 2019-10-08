Херсон, Украина, , 17:13 — REGNUM Депутаты Херсонского городского совета поддержали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не выполнять «формулу Штайнмайера», сообщило 8 октября местное издание «Гривна».

Парламентарии выступили против предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины. Они также призвали привлечь к уголовной ответственности защитников Донбасса, а также потребовали разорвать дипломатические отношения с Россией.

Решение поддержали 28 депутатов, 6 воздержались, 19 человек не голосовали.

Как сообщил телеканал «Громадське», ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что НАТО поддерживает выполнение Минских соглашений и, в частности, «формулы Штайнмайера».

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