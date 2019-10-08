Вашингтон, , 16:52 — REGNUM США не прекращали поддерживать сирийских курдов, хотя и начали процесс ухода из Сирии, заявил 8 октября президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По его словам, «курды — особенные люди и отличные бойцы» и США продолжат поддерживать их финансами и оружием.

«Хоть мы и в процессе ухода из Сирии, но мы не бросили курдов, этих особенных людей и отличных бойцов», — написал Трамп.

Это заявление президент США сделал на фоне начавшихся ударов авиации Турции по курдам на северо-востоке Сирии. Ранее оттуда были отведены военные контингенты США, прикрытием которых пользовались курды.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд представителей сирийских курдов заявил, что они надеются на помощь России и Сирии, а США их бросили и предали.

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