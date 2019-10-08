Москва, , 16:52 — REGNUM В открытых источниках находятся все свидетельства, необходимые для того, чтобы убедиться во вмешательстве США во внутренние дела Российской Федерации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Рекомендую всем сомневающимся во внешнем вмешательстве в суверенные дела России зайти на сайт библиотеки конгресса США и ознакомиться с текстами действующих американских законов. По одному из них, принятом ещё при Бараке Обаме в декабре 2014 года, госсекретарю США прямо вменяется в обязанности напрямую или через неправительственные организации или через международные организации — цитата, — «улучшать демократическое правление в Российской Федерации». Это его обязанность до сих пор», — заявил Климов.

Уже принятый во времена Дональда Трампа закон о противодействии противникам Америки от августа 2017 года выделяет для подобных действий в отношении нашей страны значительные дополнительные финансовые ресурсы — на первые два года четверть миллиарда, — и устанавливает принцип «постоянного усиления так называемого санкционного давления».

«С тем, чтобы, цитирую, закрыть лазейки против Российской Федерации — не против какого-то человека отдельного или партийной организации, а против всей Российской Федерации», — указал он.