Исламабад, , 17:10 — REGNUM 8 октября начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва провел переговоры с командующим сухопутными силами Народно-освободительной армии КНР генералом Ханем Вейго в Пекине.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава пакистанских военных рассказал китайскому генералу о ситуации в индийском Кашмире и подчеркнул, что Пакистан надеется на мирное урегулирование проблемы, однако «не ценой чести нации».

Китайские и пакистанские военные сошлись во мнении, что действия Индии в Кашмире угрожают стабильности в Южной Азии и могут привести к полномасштабной войне. Китайская сторона высоко оценила «здравый подход Пакистана» к ситуации в Кашмире и поддержала позицию Исламабада по поводу решения Индии о статусе штата Джамму и Кашмир.