Исламабад, , 17:09 — REGNUM 8 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что в борьбе с коррупцией в стране он хочет следовать примеру Китая.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, выступая на конференции китайских инвесторов в Пекине, глава правительства Пакистана назвал коррупцию главным препятствием на пути экономического роста.

Имран Хан выразил восхищение стремительным развитием китайской экономики и подчеркнул, что Исламабад хотел бы взять пример с Пекина.

В частности, Имран Хан напомнил собравшимся, что при председателе КНР Си Цзиньпине было по обвинению в коррупционных преступлениях арестовано 400 чиновников министерского уровня. Как отметил пакистанский премьер, он бы хотел «по примеру Си Цзиньпина» арестовать 500 коррумпированных чиновников.