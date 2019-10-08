Исламабад, , 17:07 — REGNUM 8 октября председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билавал Бхутто-Зардари призвал правительство добиться создания гуманитарного коридора в Кашмире.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, на заседании комитета по правам человека Национальной ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента) Билавал Бхутто-Зардари отметил, что в Кашмире необходим гуманитарный коридор, «подобный тем, которые уже действуют в Сирии и Ираке».

По словам оппозиционного политика, врачи, правозащитники и представители Красного полумесяца должны получить доступ в индийскую часть Кашмира с территории Пакистана. По мнению Зардари, благодаря гуманитарному коридору мировая общественность сможет «воочию убедиться в индийской жестокости».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.