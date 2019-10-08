Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Впервые за время фиксирования данных в США чем богаче человек становится, тем меньше налогов он платит, выразил свое возмущение американский политик Адам Шифф. На своей странице в твиттере глава разведкомитета Палаты представителей комментирует сообщение New York Times, согласно которому в минувшем году 400 самых богатых американцев платили по более низкой общей налоговой ставке, чем любая другая группа. Причем ситуация изменилась с 1950 года на диаметрально противоположную.

Адам Шифф «Рабочие американцы платят больше, чем миллиардеры. Это лишает наше правительство ресурсов на здравоохранение, социальное обеспечение, инфраструктуру и образование. Республиканская партия думает, что это просто прекрасно. Мы — нет».

Отметим, Шифф — один из ведущих противников Дональда Трампа во внутренней политике США. Шифф находится на переднем крае борьбы за отставку действующего президента. В свою очередь Трамп полагает, что в отставку должен уйти сам Шифф.