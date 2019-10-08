Исламабад, , 17:03 — REGNUM Троим советникам французского правительства предъявлено обвинение в организации системы взяток и «откатов» в 1990-е в рамках поставок вооружения Пакистану.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Николя Базиру (помощник экс-премьера Франции Эдуарда Балладюра), Рено Доннедьё де Вабру (бывший советник министра обороны) и Тьери Жоберу (бывший помощник Николя Саркози), а также представителю оборонной компании DCN и двум ливанским посредникам предъявлены обвинения в организации системы взяток и откатов для получения выгодных контрактов на поставку подводных лодок в Пакистан («Агоста») и фрегатов в Саудовскую Аравию.

По данным следствия, помощники правительства Эдуарда Балладюра давали взятки чиновникам и высшим офицерам Пакистана, чтобы получить оборонный контракт, и сами нажились на этих сделках. После прихода к власти президента Жака Ширака практика таких откатов была отменена, а все выплаты приостановлены.