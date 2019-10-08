Исламабад, , 17:06 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что между Исламабадом и Пекином существует «полное согласие» по поводу Китайско-пакистанского экономического коридора.

Это заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в эфире телеканала Dunya News.

Как отметил министр, любые сообщения о противоречиях между двумя странами или сомнениях, которые Пакистан якобы испытывает по поводу проекта — это клевета. По мнению министра, визит главы правительства Имрана Хана в Китай позволит вдохнуть новую жизнь в двустороннее сотрудничество.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь». В международных СМИ нередко высказываются предположения, что нынешнее правительство Пакистана хотело бы пересмотреть условия совместного проекта.