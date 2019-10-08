Исламабад, , 16:59 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по иностранным делам призвал Индию «снять все ограничения и вернуть кашмирцам права и привилегии, которыми пользуются граждане Индии».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это заявление было опубликовано на официальной странице Комитета в социальной сети «Твиттер».

Как отмечается в сообщении, нарушения связи в индийском Кашмире оказывают «разрушительное воздействие на жизнь и благосостояние простых кашмирцев». Ранее председатель подкомитета Палаты представителей по Азии Брэд Шерман сообщил, что подкомитет проведет слушание с участием чиновников Госдепартамента, посвященное «правам человека в Южной Азии» 22 октября.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.