Исламабад, , 16:40 — REGNUM 8 октября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что сикхи всего мира довольны тем, что Исламабад откроет Картарпурский коридор на границе с Индией.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, глава внешнеполитического ведомства Пакистана отметил, что завершение строительства коридора для паломников было встречено с восторгом сикхскими общинами не только в Индии, но в Европе и США. По словам Куреши, Пакистан готовится с помпой отметить 550-летие со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака в Картарпуре (провинция Панджаб), для чего готовит места для размещения сикхских гостей со всего мира. Открытие коридора с Индией приурочено к этому юбилею.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который должен позволить сикхам-пилигримам без визовых ограничений посещать место рождения основателя религии Гуру Нанака в Каратрпуре (Пакистан).