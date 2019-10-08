Вашингтон, 8 октября 2019, 17:04 — REGNUM Сообщением о необходимости вывода американских войск из Сирии и предоставлении курдам возможности бороться в Сирии самостоятельно Дональд Трамп нанес урон представлению о США, считает конгрессмен Уилл Хёрд. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.
Депутат советует Трампу быть «милым с хорошими парнями и жестким с крутыми парнями, а не наоборот».
Напомним, по мнению Трампа, сейчас с Сирией должны справляться «Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды».