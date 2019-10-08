Сухум, , 16:36 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в Абхазию. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба президента республики.

В рамках визита Анатолий Бибилов примет участие в церемонии инаугурации президента Абхазии.

В составе югоосетинской делегации также глава МИД Дмитрий Медоев, генеральный прокурор Урузмаг Джагаев. На российско-абхазской границе делегацию Южной Осетии встретил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Инаугурация избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимба состоится 9 октября.

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