Скопье, , 16:34 — REGNUM 8 октября в македонском городе Охриде прошел круглый стол, посвященный гибридным угрозам в информационной сфере.

Кукрыниксы. Весь мир в опасности, пока не обуздают седока. 1980

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, перед собравшимися выступил министр информационного общества и администрации Северной Македонии Дамьян Манчевски. В своей речи политик подчеркнул, что гибридные угрозы разнообразны и продолжают изменяться, поэтому для противостояния им необходимо сотрудничество и координация многих государственных институтов.

Манчевски заявил, что для победы в борьбе в информационной сфере необходимо развивать критическое мышление у граждан:

«Борьба с дезинформацией — это не только тема для общественных дискуссий, но и часть наших обязательств перед НАТО», — отметил политик.