Северодонецк, , 16:36 — REGNUM Представительство НАТО на Украине поддерживает усилия, направленные на выполнение Минских соглашений и «формулы Штайнмайера», заявил глава представительства Александр Винников на брифинге в Северодонецке, сообщил телеканал «Громадське».

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами», — сообщил он.

Винников заметил, что недавнее согласование украинской стороной «формулы Штайнмайера» может способствовать выполнению Минских соглашений.

«Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряжённости и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию», — подчеркнул глава представительства НАТО на Украине.

Напомним, после согласования Украиной «формулы Штайнмайера» в стране начались протесты против «капитуляции».

Как сообщал телеканал «Россия 1», ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что за протестами против урегулирования конфликта в Донбассе стоит бывший президент Украины Пётр Порошенко.

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