Москва, , 16:30 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону варианты урегулирования в Сирии, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке этой страны, сообщает 8 октября пресс-служба МИД РФ.

«Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке САР», — указано в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Подробностей телефонного разговора пресс-служба не указала. По его итогам заявлено, что стороны «условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября ВВС Турции начали наносить удары по объектам сирийских курдов, которые ранее находились под защитой военных США. Не исключено, что это является началом военной операции Турции на северо-востоке Сирии, о которой ранее неоднократно заявляла Анкара.

Напомним, сирийские курды объявили о том, что США их предали и обратились за защитой к России и к Дамаску.

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