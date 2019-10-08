Тирана, , 16:28 — REGNUM 7 октября посол Германии в Албании Петер Зинграф заявил, что ФРГ позитивно относится к началу переговоров о вступлении Албании в ЕС.

Однако, как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», это не отменяет намерения Бундестага ФРГ заблокировать переговоры между Албанией и ЕС, в случае, если девять условий, поставленных им, не будут выполнены за полгода.

«Поскольку дата первой конференции по вступлению ещё не установлена, я думаю, что, судя по тому, как проходили процессы интеграции в прошлом, реальный срок — это шесть месяцев. В течение этого срока могут быть сделаны важные вещи, я имею в виду, что процесс назначения судей в суды уже хорошо идет (в Албании уже несколько лет не действует Конституционный суд, прим. переводчика); если и избирательная реформа будет идти успешно, я думаю, будут хорошие предпосылки для того, чтобы идти дальше».

Согласно документу, принятому 24 сентября 2019 года Бундестагом ФРГ, прежде чем проголосовать за открытие первых двух глав переговоров о вступлении Албании в ЕС, федеральное правительство должно будет удостовериться в выполнении следующих условий: