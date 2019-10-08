Нью-Дели, , 16:26 — REGNUM Лидер ультраправой индусской организации «Раштрия сваямсевак сангх» («Союз добровольных слуг Родины» или РСС) Мохан Бхагват заявил, что Индия представляет собой нацию индусов. Об этом 8 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Индусские националисты. «Раштрия сваямсевак сангх» Suyash Dwivedi

Мохан Бхагват, выступая на митинге в городе Нагпур, штат Махараштра, подчеркнул, что Индия по своей природе предназначена для индусов. По словам ультраправого лидера, «именно индусы, которые представляют древнейшую цивилизацию в Южной Азии, трудятся на благо и процветание Индии».

Напомним, что индусы составляют крупнейшую религиозную общину Индии. Доля индусского населения составляет 80%. В Индии также проживают мусульмане, сикхи, джайны и буддисты.