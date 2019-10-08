Нью-Дели, , 16:26 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил усилия военнослужащих ВВС Индии, которые «храбро защищают страну от внешних угроз». Об этом 8 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

В свое аккаунте в Twitter Нарендра Моди поздравил военно-воздушные силы Индии с их 87-й годовщиной, а также выразил благодарность «воздушным воинам страны и их семьям» за то, что они оберегают покой жителей Индии.

Премьер-министр Индии также подчеркнул, что ВВС Индии продолжают самоотверженно служить своей родине. В своей речи по случаю 87-й годовщины ВВС Индии Нарендра Моди также упомянул авиаудар по террористической базе в пакистанском Балакоте.

Напомним, что 26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удар по базе боевиков из «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан. Ранее смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), который следовал по шоссе Джамму-Сринагар. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.