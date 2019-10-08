Рим, , 16:19 — REGNUM Инициированные США пошлины на товары из Евросоюза «создают риск закручивания спирали, которая противоречила бы евроатлантическому духу», заявил во вторник, 8 октября, президент Италии Серджо Маттарелла, передает La Stampa.

Формальный глава итальянского государства выразил надежду, что введения новых пошлин не последует.

Евросоюз должен дать «общий ответ», поскольку ни одна из стран-членов ЕС не может разрешить проблему пошлин в одиночку, сказал также Маттарелла.