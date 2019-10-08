Киншаса, , 16:29 — REGNUM Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) объявило, что Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает вопрос о пересмотре финансового сотрудничества с правительством страны в ближайшие шесть месяцев.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, МВФ приостановил оказание финансовой помощи ДРК около семи лет назад в период, когда страну возглавлял президент Джозеф Кабила, в связи с предоставлением неполной информации о продаже горнодобывающих активов оффшорной компании.

В заявлении заседания Совета министров ДРК говорится: «В течение шести месяцев МВФ совместно с правительством рассмотрит краткосрочный план». Однако дополнительных сведений предоставлено не было.

Премьер-министр Демократической Республики Конго Сильвестр Илунга отметил, что Международный валютный фонд рассматривает возможность начала нового финансового партнерства с Киншасой после проведения двусторонних переговоров.

В своем докладе, опубликованном в начале этой недели МВФ сообщил, что его руководство положительно отметило возобновление диалога между правительством ДРК и МВФ, подчеркнув, что восстановление политической ситуации в стране дает возможность для принятия новых реформ, которые позволят укрепить систему государственного финансирования, дадут импульс развитию промышленности, борьбе с коррупцией и противостоянию бедности в стране.