Кейптаун, , 16:30 — REGNUM Президент ЮАР Cирил Рамафоса сообщил, что будущее страны зависит от развития Африканского континента, быстрые темпы роста которого принесут реальные материальные блага республике.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в своем еженедельном обращении к общественности президент ЮАР отметил, что африканские экономики вместе растут гораздо более быстрыми темпами, и ЮАР должна воспользоваться данной возможностью на благо развития экономики страны и процветания ее граждан.

Он добавил, что именно по этой причине ЮАР одобрила и ратифицировала создание Африканской зоны свободной торговли (AfCFTA), которая, по словам Рамафосы, сыграет важную роль в преобразованиях ЮАР и всех стран Африки.

Как подчеркнул южноафриканский президент, наступила новая эра внутриафриканской торговли, в которой африканские страны больше не нуждаются в экспорте нужных им товаров и услуг за границей. С этими целями они обращаются к другим странам на этом континенте.