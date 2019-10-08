Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев не планирует покидать свой пост.

«У губернатора очень плотный график, в том числе визиты федерального уровня до конца октября, рабочие поездки по муниципалитетам», — цитирует слова источника РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники предположила, что новая волна отставок глав российских регионов может затронуть Ростовскую область.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2019 года Голубев попал в так называемую «жёлтую зону» в рейтинге глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг». Политологи считают, что отставка донскому губернатору не грозит.

Кроме того, по мнению руководителя «Политической экспертной группы», политолога Константина Калачёва, «в регионе присутствует электоральная управляемость».

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