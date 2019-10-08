Ханой, , 16:32 — REGNUM Министр обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нго Суан Лить встретился с секретарем министерства обороны Индии Аджай Кумаром

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе встречи министр обороны СРВ Нго Суан Лить высоко оценили уровень сотрудничества между странами в рамках региональных и международных форумов.

Министр обороны СРВ поблагодарил своего индийского коллегу за поддержку, которую Вьетнаму оказала Индия в деле избрания на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020—2021 гг.

В результате встречи стороны подписали договор о развитии двустороннего сотрудничества в сфере обороны в 2020—2022 гг.