Доклад госсекретаря США Майка Помпео перед странами-членами Арктического совета иначе как наглым не назовешь. Почему с точки зрения Вашингтона настало время решительно отнимать арктические торговые пути в свою пользу, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Арктика Dvidshub.net

Москва, , 08:02 — REGNUM Есть только два арктических пути: северо-западный и северо-восточный. Для тех, кто не привык еще к американской терминологии, можно расшифровать, что северо-восточный коридор — это российский Северный морской путь, который в один непрекрасный день может превратиться в международный, а то и вовсе очутиться под особым американским надзором. Ведь по утверждению министра военно-морских сил США Ричарда Спенсера, главная задача американского флота в ближайшие годы сводится к наращиванию сил именно в Арктике.

Всё дело в том, что арктические пути, которые выглядят на бумаге очень похожими, значительно различаются в реальности. Севморпуть удобнее, гораздо лучше освоен и в перспективе значительно обгоняет своего канадского конкурента (северо-западный коридор) по инфраструктуре. Впрочем, высших американских функционеров это мало интересует, ведь и тот, и другой морские пути они, похоже, отказываются признать принадлежащими соответствующим странам — РФ и Канаде. Иначе как объяснить то, что в американских документах права России и Канады теперь именуются «претензиями»?

Читайте статью Руслана Хубиева «И Арктика тоже: что лежит за принятием в США новой «Северной доктрины»».