Ханой, , 16:31 — REGNUM Члены правительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), а также члены Национального собрания СРВ обсудили вопросы, касающиеся процедур въезда и выезда иностранных граждан во Вьетнам.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», представители Национального собрания СРВ отметили, что в ближайшее необходимо внести поправки в закон о въезде и выезде иностранных граждан во Вьетнам. В частности, предполагается упрощение процедуры въезда.

В соответствии с представленным проектом, после внесения поправок в вышеуказанный закон значительно сократится количество документов, необходимых для представителей иностранных государств, въезжающих на территорию Вьетнама.