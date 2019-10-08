Ханой, , 16:29 — REGNUM Генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонг принял участие в торжественной церемонии открытия XII съезда коммунистической партии Вьетнама.

Нгуен Фу Чонг в своем выступлении отметил, что Вьетнаму нужно сохранить и приумножить существующие темпы экономического развития. По мнению генерального секретаря, экономический рост Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) должен быть быстрым и устойчивым.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Нгуен Фу Чонг также призвал членов ЦК КПВ обеспечить исполнение целей развития Вьетнама до 2025 года, а также видение до 2030 года. Нгуен Фу Чонг также отметил, что вьетнамскому руководству стоит продолжать придерживаться политики «обновления» («дой мой»).