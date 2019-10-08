Ханой, , 16:27 — REGNUM 7 октября в Ханое прошла торжественная церемония открытия XII съезда центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ). В церемонии принял участие генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.

Во вступительной речи Нгуен Фу Чонг призвал делегатов работать активно и честно во благо родины и за честь партии.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», по завершении церемонии открытия Нгуен Фу Чонг провел заседание, в рамках которого делегаты приняли программу действий на период 2020—2021 гг.