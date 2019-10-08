Киев, , 16:00 — REGNUM В случае отвода подразделений вооруженных сил Украины с позиций в Донбассе их место займут радикалы-добровольцы, заявил 8 октября заместитель командира т. н. «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Гергерт.

Украинские радикалы Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что с учетом нынешней позиции официального Киева среди «добровольцев» объявлена полная мобилизация, на которую откликнутся тысячи человек.

«Как главнокомандующий, президент Зеленский, конечно, может отдать приказ об отводе и о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем туда тысячи человек», — сказал Гергерт, известный своей близостью к экс-депутату Рады Дмитрию Ярошу.

Гергерт также потребовал от властей организовать «срочную встречу» радикалов с президентом Зеленским:

«Чем скорее она произойдет, тем быстрее начнутся победные процессы в этой войне».

ИА REGNUM напоминает, что 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Разведение должно было начаться накануне, 7 октября, однако в Киеве в этот день заявили об обстрелах и отказались выполнять согласованные ранее договоренности.

Сегодня, 8 октября, украинские силовики подтвердили готовность Киева к отводу ВСУ. В частности, начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отметил, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад, в 2016 г. В свою очередь, министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что в случае нарушения договоренностей ВСУ могут сразу же вернуться обратно на боевые позиции.