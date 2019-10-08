Киев, , 16:00 — REGNUM В случае отвода вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса их позиции займут «добровольческие батальоны», заявил замкомандира так называемой «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Гергерт.

«Мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», — сказал Гергерт в эфире телеканала ATR, добавив, что через «добровольцев» прошли около 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стороны конфликта в Донбассе должны были начать разведение сил от линии соприкосновения, однако Киев принял решение отложить эту процедуру.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе.

Читайте также: Киев видит три сценария развития ситуации в Донбассе