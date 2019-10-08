Баку, , 15:55 — REGNUM Бывший депутат парламента Азербайджана, помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов занял пост премьер-министра страны. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Назначить Али Идаят оглы Асадова премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы республики.

Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 октября, Новруз Мамедов, который возглавлял правительство Азербайджана с апреля 2018 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.