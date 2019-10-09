Совместный полет российского самолета Су-57 и беспилотного летательного аппарата «Охотник» заявляет о готовности отечественных военно-космических сил перейти в новую эпоху применения боевой авиации. О том, способна ли Россия идти в ногу с мировыми лидерами в области взаимодействия беспилотников и классических истребителей и почему это так важно, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Kratos XQ-58 Valkyrie (сс) 88 Air Base Wing Public Affairs

Москва, , 07:32 — REGNUM Взаимодействие одного или нескольких БПЛА с истребителем или бомбардировщиком-лидером создает совершенно иную картину воздушного боя, чем та, которая была привычна до сих пор. Стая БПЛА, летящая впереди и по сторонам от основного самолёта, обладает высокой радиолокационной невидимостью, самостоятельно разведывает обстановку и не только передает ее на основной самолёт, но и самостоятельно борется с возникающими угрозами.

Противопоставить что-то такой стае в рамках предыдущей стратегии довольно сложно, поэтому те страны, которые смогут поставить производство соответствующих БПЛА на поток, могут оказаться в ближайшее время значительно перегнавшими своих конкурентов. Начало массового производства российских БПЛА «Охотник» запланировано, по словам вице-премьера Юрия Борисова, на 2025 год. А вот американский конкурент, многоцелевой XQ-58 Valkyrie, уже до конца 2019 года пойдет в малосерийное производство. Компания-разработчик уже даже заказала двигатели под выпуск нескольких десятков этих машин, так что Россия пока отстает в этой гонке, и отставание придется сокращать.

Читайте статью Владимира Васильева «Война беспилотных боевых машин стоит на пороге».